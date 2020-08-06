Наталья Юшко: Мы работает в правовом поле и взаимодействуем с УФАС

17:16, 06 августа 2020, ПАИ

Комиссия УФАС России по Псковской области установила нарушения в действиях ОЭЗ «Моглино» при проведении открытого конкурса по выбору подрядчика на нескольких объектах общей стоимостью почти 132 млн рублей. Жалоба поступила в июле от ООО «ТехноИнвестПсков».

И. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко в интервью Псковскому агентству информации 6 августа прокомментировала эту ситуацию.

Она отметила, что «Моглино» работает в правовом поле и взаимодействуес с УФАС. При проведении открытого конкурса нарушений требований федерального закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также требований положения о закупках «Моглино» не установили. Наталья Юшко подчеркнула, что заказчику предписано только внести изменения в положение о закупках в части регламентирования требований к коллективному участнику и требований к банковской гарантии как одной из форм обеспечения участия в закупке. Данные требования уже были предусмотрены конкурсной документацией, таким образом, требуется только закрепить их в положении о закупках.

«В свою очередь, комиссией УФАС России установлено, что ООО «ТехноИнвестПсков» не допущено к участию в открытом конкурсе обоснованно, в связи с чем в удовлетворении жалобы в этой части было отказано. На текущий момент проводятся организационные мероприятия по оформлению договорных отношение с победителем открытого конкурса», - сказала Юшко.