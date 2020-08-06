Две фальшивые купюры изъяли полицейские в Пскове

16:11, 06 августа 2020, ПАИ

В Пскове сотрудники полиции изъяли две фальшивые купюры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

5 августа в финансовых учреждениях Пскова были обнаружены две фальшивые купюры номиналом 1 000 рублей и 5 000 рублей.

В первом случае фальшивая банкнота поступила из другого финансового учреждения. Во втором - купюра поступила в выручке с АЗС города Порхова.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Расследование продолжается.