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Общество

Сертификат на полмиллиона рублей на организацию свадьбы получила псковская пара

5 августа в Пскове прошло вручение главного приза свадебного розыгрыша года. Главный приз розыгрыша – организацию свадьбы на сумму более полумиллиона рублей – достался Роману и Анне, паре-участнику под номером 8, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Якорным партнёром розыгрыша стала Театрально-концертная дирекция Псковской области – главный организатор событий регионального и всероссийского уровня на территории Псковской области.

Всего в свадебном розыгрыше приняли участие 200 пар. Из пар-участников генератором случайных чисел в социальной сети «ВКонтакте» было отобрано 30 счастливчиков, готовых бороться за главный приз – организацию своей свадьбы мечты в подарок!

Розыгрыш всех призов и подарков состоялся 22 июля 2020 года в изящном особняке Лавриновского, хорошо известном псковичам как Дворец бракосочетания. Итоги розыгрыша были подведены в онлайн-формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Для всех пар-участников организаторы анонсировали скидки от 10 до 50 % на свадебные услуги топовых специалистов.

30 пар, вошедших в полуфинал, ждали помимо скидок свадебные подарки. Пары выиграли образ невесты, платье для съемки утра невесты, украшения ручной работы, услуги по красоте, оформление торжества, световое и звуковое сопровождение и многие другие подарки.

Как сообщили в пресс-службе ТКД, розыгрыш свадьбы мечты в подарок станет ежегодным главным свадебным событием в Псковской области.

 Подробности розыгрыша и список победителей в Instagram @dream.weddingpskov и в официальной группе розыгрыша в социальной сети «ВКонтакте» «Свадьба мечты в подарок Псков».

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