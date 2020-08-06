Резную костяную накладку обнаружили псковские археологи на улице Герцена

16:25, 06 августа 2020, ПАИ

На улице Герцена псковские археологи нашли резную костяную накладку. Соответствующую информацию в своём аккаунте в Instagram разместил Археологический центр Псковской области.

«Фрагмент замечательной костяной резной накладки с «птичками» из раскопок на улице Герцена», - прокомментировали специалисты, добавив, что такие пластинки украшали луку седла и являлись частью богатого декоративного убора коня.

Накладку археологи обнаружили в материковой яме. Специалисты предполагают, что где-то рядом может находиться другая её половина.