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Общество

Резную костяную накладку обнаружили псковские археологи на улице Герцена

Фото: Археологический центр Псковской области.

На улице Герцена псковские археологи нашли резную костяную накладку. Соответствующую информацию в своём аккаунте в Instagram разместил Археологический центр Псковской области.

«Фрагмент замечательной костяной резной накладки с «птичками» из раскопок на улице Герцена», - прокомментировали специалисты, добавив, что такие пластинки украшали луку седла и являлись частью богатого декоративного убора коня.

Накладку археологи обнаружили в материковой яме. Специалисты предполагают, что где-то рядом может находиться другая её половина.

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