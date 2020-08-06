Специалисты начали обследование на прочность детского сада с трещинами в Великих Луках

17:22, 06 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках специалисты начали обследовать на прочность детский сад с трещинами на улице Первомайской. Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России прибыли в Великие Луки 6 августа, пишет газета «Великолукская правда Новости».

Специалисты будут проводить обследование здания детского сада на улице Первомайской, чтобы определить его износостойкость, соблюдение технологических строительных норм и возможность его дальнейшей эксплуатации.

Оперативная группа работает на объекте по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который неделю назад лично осмотрел этот детский садик.

В целом, здание готово к эксплуатации, но в левом крыле наблюдается просадка грунта, из-за чего в конструктивных элементах стен появились трещины. Пока дошкольное учреждение, построенное благодаря нацпроекту «Демография», в эксплуатацию не введено.

Как рассказал ведущий научный сотрудник ВНИИ ГО и ЧС МЧС России Геннадий Нигметов, измерения, проводимые на высокоточном приборе, позволят детально разобраться в ситуации.

На основании полученных данных специалисты смогут дать рекомендации, как повысить категорию технического состояния здания, чтобы уменьшить риски для людей, находящихся внутри.

«Каких-то аномалий и аварийных ситуаций я здесь не вижу, даже на глаз заметно, что здание в нормальном состоянии. После того, как мы получим конкретные цифры и все просчитаем, сможем представить общественности более достоверную картину», – пояснил Геннадий Нигметов.