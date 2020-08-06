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Общество

У жителей двух домов на улице Кислякова в Пскове появилась горячая вода

В Пскове у жителей двух домов – № 3 и 5 – на улице Кислякова появилось горячее водоснабжение. Ранее с этой проблемой псковичи обратились к главе города Елене Полонской, в рамках рабочего выезда она встретилась с жителями многоквартирных домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В выезде также приняли участие помощник депутата Псковской городской Думы Сергея Гаврилова, руководитель управляющей компании, обслуживающей данные дома, и представитель «Псковских тепловых сетей».

Жители этих домов рассказали, что весь последний месяц в их домах отсутствует горячая вода. Изначально им сообщили, что плановое отключение горячего водоснабжения продлится с 1 по 14 июля. Но когда и после вышеуказанной даты горячая вода в квартирах не появилась, псковичи забили тревогу.

Выяснилось, что ранее котельная, которая подавала в их дома тепло и горячую воду, находилась в ведении Министерства обороны, которое недавно передало её муниципалитету. Представитель муниципального предприятия Пскова «Псковские тепловые сети», отвечающий теперь за работу этой котельной, пояснил, что сам он получил «ключи» от неё лишь 21 июля, после чего специалисты ПТС приступили к изучению состояния оборудования и к его подготовке к запуску.

По словам представителя теплосетей, сейчас идёт процедура регистрации права хозяйственного ведения и лишь после её завершения «Псковские тепловые сети» смогут заключить соглашения на поставку энергетических ресурсов для возобновления работы котельной: водоснабжения, электроснабжения, газа.

Подача горячей воды в многоквартирные дома на улице Кислякова, № 3 и 5 была возобновлена с 6 августа.

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