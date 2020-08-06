В Псковской области выдано более 35 тысяч сертификатов дополнительного образования

17:56, 06 августа 2020, ПАИ

Более 35 тысяч сертификатов дополнительного образования для обучения детей от 5 до 18 лет выдано в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сертификат даёт право на получение дополнительного образования по аккредитованным образовательным программам. Полный их перечень, включая программы частных учреждений, представлен в Навигаторе дополнительного образования Псковской области. Данная уникальная электронная площадка запущена год назад в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На эти цели регион получил более 10 млн рублей из федерального бюджета.

В Навигаторе предусмотрен фильтр, где можно задать интересующие параметры – возраст, способности, особенности здоровья и т. д.

При выборе секции можно руководствоваться и картой расположения учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в Псковской области. Кроме того, на портале можно ознакомиться с подробным описанием каждой из представленных учебных программ, изучить материально-техническую базу и ожидаемые результаты.

Сегодня на портале представлено более двух тысяч образовательных программ около 300 учреждений дополнительного образования Псковской области по шести направлениям: художественному, социально-педагогическому, естественнонаучному, техническому, туристско-краеведческому и физкультурно-спортивному.

Как отметили в областном Доме детства и юношества «Радуга», особую популярность сегодня набирают дополнительные образовательные программы технической направленности. Традиционно востребованным является художественное творчество.

В 2020–2021 учебном году в 44 учреждениях Псковской области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» будет создано около 4,5 тысячи новых мест дополнительного образования детей. Ранее в комитете по образованию Псковской области сообщали, что на эти цели из федерального бюджета направлено более 30 млн рублей.