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Общество

Лукашенко: Мне подкинули коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его намеренно заразили коронавирусной инфекцией. Об этом политик заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое выйдет на YouTube-канале в передаче «В гостях у Гордона» 6 августа в 18:00, пишет газета «Известия».

«Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем», – цитирует на своей странице в Facebook слова Лукашенко главный редактор издания «Гордон» Алеся Бацман, которая присутствовала в Минске при записи интервью.

28 июля Александр Лукашенко заявил, что на ногах перенёс коронавирус, при этом симптомов заболевания у него не было.

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