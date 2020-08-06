Великолучанка участвует в отборочном состязании полуфинала чемпионата «Молодые профессионалы»

19:19, 06 августа 2020, ПАИ

С 1 по 20 августа в Псковской области проходит полуфинал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Участие в отборочном состязании на площадке «Парикмахерское искусство» принимает студентка 4-го курса Великолукского политехнического колледжа Анастасия Максимчук. В феврале этого года она стала победительницей регионального чемпионата Worldskills, пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

6 августа в колледже состоялось подготовительное занятие. «Когда я только пришла на 1-й курс, сразу загорелась желанием поучаствовать в чемпионате и попробовать свои силы. Наконец моя мечта сбылась, постараюсь не подвести своё учреждение», – призналась Анастасия Максимчук.

Основной соревновательный день для участников площадки «Парикмахерское искусство» – 9 августа. Эксперты в дистанционном формате оценят, как Анастасия Максимчук сделает стрижку, окрашивание либо что-то более сложное. По результатам отборочного этапа будет известно, станет ли великолучанка участницей национального чемпионата.