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Общество

В России предложили сократить процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья

В России предложили сократить вдвое процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья. С этой инициативой в Минстрой обратилась «Деловая Россия», пишет газета «Известия».

Сейчас ввод жилья в эксплуатацию занимает в среднем 2,5 месяца. В течение этого времени застройщики не могут раскрыть эскроу-счета и вынуждены платить банкам процент за проектное финансирование. Снятие излишних барьеров, по мнению делового сообщества, позволит снизить стоимость малоэтажек.

Помимо этого, предлагается обязать банки снижать ставки по проектным кредитам до минимальных 0,5% на период прохождения застройщиком этапа передачи объекта в эксплуатацию. По оценке генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, стоимость малоэтажки, если инициатива будет реализована, может уменьшиться примерно на 5 %.

Предложенную инициативу уже поддержали в Госдуме, Общественной палате России и в Общественном совете при Минстрое.

«Инициатива не просто своевременная, но даже несколько запоздавшая: сокращение срока проверочных мероприятий было бы логичным дополнением проектного финансирования изначально», – считает первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ Артём Кирьянов.

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