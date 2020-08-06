Исправительное учреждение подарило детскому саду Серёдки оборудование для детской площадки
Сотрудники исправительного учреждения № 4 в Серёдке оборудовали детскую площадку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Администрация учреждения передала детскому саду «Берёзка» оборудование для игровой зоны.
Начальник учреждения Сергей Князев отметил, что идея порадовать малышей новым оборудованием принадлежит сотрудникам учреждения и именно они занимались разработкой эскиза и технической документацией оборудования.