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Общество

Исправительное учреждение подарило детскому саду Серёдки оборудование для детской площадки

Фото: УФСИН Псков

Сотрудники исправительного учреждения № 4 в Серёдке оборудовали детскую площадку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Администрация учреждения передала детскому саду «Берёзка» оборудование для игровой зоны.

Начальник учреждения Сергей Князев отметил, что идея порадовать малышей новым оборудованием принадлежит сотрудникам учреждения и именно они занимались разработкой эскиза и технической документацией оборудования.

Фото: УФСИН Псков

 

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