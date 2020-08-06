Водитель автомобиля Ford пострадал из-за столкновения с фурой в Пскове
Один человек пострадал 6 августа в ДТП на улице Чудской, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Дорожная авария произошла около 19:30 на улице Чудской, 4 в Пскове. Автомобиль Ford въехал в припаркованную фуру.
В результате столкновения пострадал водитель автомобиля Ford. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение города Пскова.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, выясняют обстоятельства произошедшего.