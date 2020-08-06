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Водитель автомобиля Ford пострадал из-за столкновения с фурой в Пскове
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Водитель автомобиля Ford пострадал из-за столкновения с фурой в Пскове

  • Один человек пострадал 6 августа в ДТП на улице Чудской
    Фото: ПАИ
  • Один человек пострадал 6 августа в ДТП на улице Чудской
    Фото: ПАИ
  • Один человек пострадал 6 августа в ДТП на улице Чудской
    Фото: ПАИ
  • Один человек пострадал 6 августа в ДТП на улице Чудской
    Фото: ПАИ
  • Один человек пострадал 6 августа в ДТП на улице Чудской
    Фото: ПАИ
  • Один человек пострадал 6 августа в ДТП на улице Чудской
    Фото: ПАИ
  • Один человек пострадал 6 августа в ДТП на улице Чудской
    Фото: ПАИ

Один человек пострадал 6 августа в ДТП на улице Чудской, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Дорожная авария произошла около 19:30 на улице Чудской, 4 в Пскове. Автомобиль Ford въехал в припаркованную фуру.

В результате столкновения пострадал водитель автомобиля Ford. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение города Пскова.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, выясняют обстоятельства произошедшего.

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