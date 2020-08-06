В Китае зарегистрирована первая смерть при новой вспышке чумы

20:33, 06 августа 2020, ПАИ

Китайские медики зафиксировали первую смерть от кишечной формы чумы в уезде Дархан-Муминган, расположенном в городском округе Баотоу, сообщает ТАСС.

На данный момент врачи поместили на карантин 35 человек, контактировавших с умершим. В окружном комитете здравоохранения сообщили, что на всей территории уезда до конца года будет действовать режим повышенной эпидемической опасности.

В регионе объявлено о потенциальной угрозе возникновения локальных вспышек этой болезни.

Как отмечает ТАСС, в степной зоне Китая иногда происходят заражения чумой. Связано это с тем, что местные жители употребляют в пищу мясо грызунов, которые и являются переносчиками данного заболевания.