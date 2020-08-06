Руководитель антимонопольной службы Пскова поделилась опытом использования туристического ваучера

21:45, 06 августа 2020, ПАИ

Руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец поделилась с подписчиками личным опытом использования туристического ваучера.

«Моя история с ваучером с хорошим финалом. Отменилась в апреле командировка из-за пандемии. <…> Сдавала за месяц, билет был «невозвратный», ждала соединение с оператором 3,5 часа, просто не клала трубку», – рассказывает Милонаец.

После долгих разговоров с туроператором о возможностях возврата средств Ольга всё-таки решилась взять ваучер.

«Из плюсов – полная стоимость возврата, срок действия – три года, при первой покупке – 15 % скидка на билеты, остаток суммы не сгорает. Сегодня купила такие же билеты за 12 300, на ваучере есть остаток. Минусов пока не увидела. Мне понравилось», – рассказывает Милонаец.

При этом она отметила, что, по мнению её ведомства, турфирмы не должны препятствовать возврату денежных средств, и подчеркнула, что этот вопрос ещё прорабатывается: готовятся законодательные инициативы.