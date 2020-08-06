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Общество

Музей-заповедник «Михайловское» приглашает псковичей на программу об Арине Родионовне

Фото: официальная группа Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»

Пушкинский музей-заповедник приглашает псковичей и гостей региона принять участие в культурно-просветительной программе о жизни и судьбе няни А. С. Пушкина Арины Родионовны. Об этом работники музея написали на официальной странице Государственного музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте». 

Гости программы «Мастерица ведь была...» узнают много нового о жизни Арины Родионовны, услышат народные сказки, познакомятся с традиционными псковскими ремёслами и даже смогут поиграть в старинные народные игры.

Программу «Мастерица ведь была…» в музее проводят по субботам в 15:00 в Центре творческих музейных программ. Отмечается, что гости смогут попасть на неё до 22 августа.

Стоимость билетов: взрослый  – 150 рублейдетский (до 16 лет) – 100 рублей, дети до шести лет – бесплатно.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-921-002-74-02.

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