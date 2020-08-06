В Псковской области прошла государственная аттестация обучающихся осуждённых
В исправительной колонии № 2 прошла государственная аттестация обучающихся осуждённых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
В профессиональном образовательном учреждении № 37 исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области прошла государственная итоговая аттестация обучающихся осуждённых по учебной программе среднего профессионального образования на профессию «сварщик ручной и частично механизированной сварки».
Отмечается, что по программе были аттестованы девять обучающихся, которые в итоге смогли получить следующие квалификации: сварщик ручной сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик частично механизированной сварки и газосварщик.