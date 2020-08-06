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Общество

В Псковской области прошла государственная аттестация обучающихся осуждённых

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В исправительной колонии № 2 прошла государственная аттестация обучающихся осуждённых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В профессиональном образовательном учреждении № 37 исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области прошла государственная итоговая аттестация обучающихся осуждённых по учебной программе среднего профессионального образования на профессию «сварщик ручной и частично механизированной сварки».

Отмечается, что по программе были аттестованы девять обучающихся, которые в итоге смогли получить следующие квалификации: сварщик ручной сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик частично механизированной сварки и газосварщик.

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