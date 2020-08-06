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Общество

Лукашенко считает объединение России с Белоруссией невозможным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что создание единого государства с Россией невозможно. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает ТАСС.

Лукашенко отметил, что белорусы уже не воспримут воссоединение стран, даже если это объединение будет на самых выгодных для Белоруссии условиях.

«Это было возможно 20-25 лет назад, когда Советский Союз распался», – предположил президент Белоруссии.

Кроме того, глава государства опроверг слухи о том, что ему предлагали пост спикера Госдумы объединённого государства и что он сам хотел стать в нём президентом.

«Я никогда бы на это не согласился, – отметил Лукашено. – Я завскладом не буду».

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