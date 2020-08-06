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Общество

В Думу внесли законопроект о выплатах россиянам с доходом ниже прожиточного минимума

На рассмотрение депутатов Госдумы был вынесен законопроект о финансовой помощи россиянам, которые во время действия режима повышенной готовности остались без работы и чей доход оказался ниже прожиточного минимума, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, предложенному депутатами «Справедливой России», финансовая помощь должна будет осуществляться из средств федерального бюджета в период не более 12 месяцев.

Выплаты предназначены россиянам, имеющим во время действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации доход ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ.

«Указанным гражданам устанавливается финансовая помощь – доплата до величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ», – отмечается в тексте законопроекта.

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