В Думу внесли законопроект о выплатах россиянам с доходом ниже прожиточного минимума

23:23, 06 августа 2020, ПАИ

На рассмотрение депутатов Госдумы был вынесен законопроект о финансовой помощи россиянам, которые во время действия режима повышенной готовности остались без работы и чей доход оказался ниже прожиточного минимума, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, предложенному депутатами «Справедливой России», финансовая помощь должна будет осуществляться из средств федерального бюджета в период не более 12 месяцев.

Выплаты предназначены россиянам, имеющим во время действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации доход ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ.

«Указанным гражданам устанавливается финансовая помощь – доплата до величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ», – отмечается в тексте законопроекта.