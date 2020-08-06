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Общество

В Бежаницах проходят IX Философовские чтения

6 августа в Бежаницах прошел первый день IX Философовских чтений - международной научной конференции «Историко-культурное наследие дворянского рода Философовых». Об этом сообщается в группе бежаницкого историко-культурного центра Философовых в социальной сети «ВКонтакте».

Традиционная конференция, посвященная историко-культурному наследию дворянского рода Философовых, в этом году, из-за сложной эпидемиологической ситуации, прошла в онлайн-режиме. 

В Философовских чтениях в этом году приняли участие научные сотрудники и ученые из Литвы, Польши и Канады.

В первый день конференции, 6 августа, прозвучали доклады, посвященные членам рода Философовых и их роли в жизни России.

7 августа участники чтений собираются обсудить историю Бежаницкого края и популяризацию культурного наследия Философовых.

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