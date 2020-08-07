В Порховском районе водителя «ЗАЗ шанс» насмерть придавило бревнами
Водителя автомобиля «ЗАЗ шанс» насмерть придавило брёвнами после столкновения с лесовозом, сообщает газета «Порховский вестник».
Дорожная авария произошла 6 августа около 22:10 на 10 километре трассы Порхов-Бежаницы, в 10 километрах от деревни Максаков Бор в сторону Бежаниц.
В результате ДТП лесовоз перевернулся. Водитель автомобиля «ЗАЗ шанс» погиб на месте, водитель лесовоза не пострадал.
Обстоятельства произошедшего выясняются.