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В Порховском районе водителя «ЗАЗ шанс» насмерть придавило бревнами

Водителя автомобиля «ЗАЗ шанс» насмерть придавило брёвнами после столкновения с лесовозом, сообщает газета «Порховский вестник».

Дорожная авария произошла 6 августа около 22:10 на 10 километре трассы Порхов-Бежаницы, в 10 километрах от деревни Максаков Бор в сторону Бежаниц. 
 
В результате ДТП лесовоз перевернулся. Водитель автомобиля «ЗАЗ шанс» погиб на месте, водитель лесовоза не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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