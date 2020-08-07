В России запатентовали лекарство от коронавируса

07:02, 07 августа 2020, ПАИ

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

«Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину», — сообщили в ведомстве.

Препарат «Лейтрагин» способен предотвратить или смягчить осложнения, вызванные COVID-19.

Ученые ФМБА выяснили, что лекарство под исходным названием «Даларгин» активно влияет на заживление и регенерацию тканей.

Также вещества этого класса участвуют в организации иммунного ответа и способны предотвратить или смягчить цитокиновый шторм — массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с коронавирусной инфекцией.