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Общество

В России запатентовали лекарство от коронавируса

Фото: Дарья Хваткова.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

«Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину», — сообщили в ведомстве.

Препарат «Лейтрагин» способен предотвратить или смягчить осложнения, вызванные COVID-19.

Ученые ФМБА выяснили, что лекарство под исходным названием «Даларгин» активно влияет на заживление и регенерацию тканей.

Также вещества этого класса участвуют в организации иммунного ответа и  способны предотвратить или смягчить цитокиновый шторм — массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с коронавирусной инфекцией.

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