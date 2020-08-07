В России запатентовали лекарство от коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.
«Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину», — сообщили в ведомстве.
Препарат «Лейтрагин» способен предотвратить или смягчить осложнения, вызванные COVID-19.
Ученые ФМБА выяснили, что лекарство под исходным названием «Даларгин» активно влияет на заживление и регенерацию тканей.
Также вещества этого класса участвуют в организации иммунного ответа и способны предотвратить или смягчить цитокиновый шторм — массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с коронавирусной инфекцией.