Госдума предлагает отменить налог на отечественные автомобили

07:17, 07 августа 2020, ПАИ

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на российские автомобили. Соответствующее письмо парламентарий направил главе Министерства финансов Антону Силуанову.

Парламентарий говорит о том, что в России распространены недорогие отечественные автомобили с небольшим объемом двигателя.

«Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», - говорится в письме.

Власов считает, что такой шаг станет поддержкой и для граждан, и для отечественного автопрома.

Транспортный налог в России начисляется в зависимости от мощности двигателя автомобиля. На машины с мощными моторами действует повышенная налоговая ставка.