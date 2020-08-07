Госдума предлагает отменить налог на отечественные автомобили
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на российские автомобили. Соответствующее письмо парламентарий направил главе Министерства финансов Антону Силуанову.
Парламентарий говорит о том, что в России распространены недорогие отечественные автомобили с небольшим объемом двигателя.
«Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», - говорится в письме.
Власов считает, что такой шаг станет поддержкой и для граждан, и для отечественного автопрома.
Транспортный налог в России начисляется в зависимости от мощности двигателя автомобиля. На машины с мощными моторами действует повышенная налоговая ставка.