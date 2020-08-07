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Общество

Детский фонд собирает средства для псковички Ани с синдромом Ундины

Аня Струкова. Фото: Детский Фонд.

Детский фонд призывает помочь маленькой псковичке Ане Струковой: семье необходимо закупить материалы на 13 тысяч рублей. Об этом сообщается в группе регионального отделения организации в соцсети «Вконтакте».

«Аня не может самостоятельно дышать во сне, в этом ей помогает аппарат ИВЛ. Родителям часто приходится копить на расходные материалы для него. Но в семье работает только папа, и средств часто не хватает. Сейчас необходимо закупить материалы на 13000 рублей, которых хватит на полгода», - объяснили в Детском фонде.

Неравнодушные жители региона уже собрали 3,5 тысячи рублей для девочки.

Перевод можно сделать с помощью QR-кода в приложении любого банка или ввести в поиск ИНН 6027006057. Получатель — Псковское областное отделение Российского Детского Фонда, с комментарием: «для Ани Струковой».

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