Билл Гейтс предсказал катастрофу хуже пандемии коронавируса

08:16, 07 августа 2020, ПАИ

«Как бы ни была ужасна эта пандемия, изменение климата может быть хуже», - высказался основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в своем блоге, пишет ТАСС.

Гейтс считает, что изменение климата может унести во много раз больше жизней, чем пандемия коронавируса, из-за которой умерли более 600 тысяч человек.

«Всего лишь через несколько десятилетий то же самое можно будет сказать о другом мировом кризисе - изменении климата», - предрек Билл Гейтс, добавив, что эта катастрофа будет значительно опаснее эпидемии инфекции.

Автор подсчитал, что в мире на 100 тысяч человек населения в среднем приходится 14 летальных исходов из-за коронавируса. «Как это соотносится с изменением климата? В течение следующих 40 лет повышение температуры, согласно прогнозам, приведет к такому же росту смертности - 14 смертей на 100 тысяч. К концу столетия, если объемы выбросов по-прежнему будут расти высокими темпами, изменение климата приведет к тому, что дополнительно будет 73 смерти на 100 тыс. человек», - отметил он. «Другими словам, к 2060 году изменение климата будет столь же смертоносным, как и COVID-19, а к 2100 году оно может быть в пять раз более смертоносным», - пояснил предприниматель.

Кроме того, по мнению основателя корпорации Microsoft, глобальное потепление нанесет серьезный экономический ущерб во всем мире. В связи с этим он рекомендует незамедлительно принять меры с целью предотвращения глобального потепления.