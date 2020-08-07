Названы накапливающие радиацию продукты

08:47, 07 августа 2020, ПАИ

Черника, клюква и грибы – продукты, способные в большей степени накапливать радионуклиды. Как сообщает Роспотребнадзор, почти каждый год на рынках выявляют и изымают из продажи товары с повышенным радиационным фоном, пишет РИА Новости.

Источником происхождения опасных продуктов являются территории, загрязненные после Чернобыльской аварии, однако случаи их ввоза единичны.

К примеру, туристы, путешествующие на автомобилях, могут привезти опасные грибы и ягоды из Белоруссии. Там продукты продают местные жители, собирающие грибы и ягоды прямо у трассы.

«Потенциально техногенные элементы могут содержаться в контрафактной говядине. Заражение мяса радионуклидами может происходить на «грязных» территориях, в которых проживание запрещено», - добавили в ведомстве.

В других видах продуктовых товаров повышенный радиационный фон практически не фиксируется, отметили в Роспотребнадзоре.