39% женщин в России хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

08:58, 07 августа 2020, ПАИ

Почти треть жителей России – 31% – заявили, что хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, пишет РБК.

Уйти на пенсию до 55 лет хотят 39% женщин и только 23% мужчин. При этом 69% не хотят уходить с работы так рано, а 11% опрошенных хотели бы работать и после 70 лет.

Большинство участников опроса (80%) заявили, что не могут себе позволить уйти с работы раньше, поскольку им будет не на что жить. Только 4% респондентов отметили, что могут и не работать, так как уже накопили необходимые сбережения, 3% надеются на то, что их смогут содержать родственники, а оставшиеся 13% рассчитывают на другие источники дохода.

Почти половина участников опроса (49%) признались, что ничего не делают для того, чтобы обеспечить себе достойную жизнь на пенсии или покинуть рабочее место раньше срока.