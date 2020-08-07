Порховские школы нарушили трудовое законодательство при приёме несовершеннолетних на работу

09:21, 07 августа 2020, ПАИ

В Порхове средняя школа № 3 и Славковская средняя школа нарушили трудовое законодательство при приеме на работу несовершеннолетних на летний сезон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Специалисты установили, что в отступление от указанных норм законодательства должностными лицами МБОУ «Средняя школа № 3 г. Порхова» и МБОУ «Славковская средняя школа» при заключении временных трудовых договоров с несовершеннолетними на летний период не указаны сведения о времени и продолжительности перерыва для отдыха и питания, трудовые книжки не заполняются.

В этой связи прокуратурой района в адрес директоров образовательных учреждений внесены представления с требованием о незамедлительном устранении выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, внесены изменения в трудовые договоры с несовершеннолетними, заведены и заполнены трудовые книжки.

Два должностных лица, виновных в нарушении закона, привлечены к дисциплинарной ответственности.

В соответствии с частью 2 статьи 57 Трудового кодекса РФ в случае, если режим рабочего времени и времени отдыха работника отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, он должен быть указан в тексте трудового договора.

Согласно части 1 статьи 1080 Трудового кодекса РФ в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

Исходя из требований части 1 статьи 66 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него срок свыше 5 дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.