28-летний житель Дедовичей погиб при столкновении «ЗАЗ шанс» с лесовозом

09:51, 07 августа 2020, ПАИ

28-летний житель Дедовичей, находившийся за рулем «ЗАЗ шанс», погиб при столкновении с лесовозом на трассе в Порховском районе. Подробности смертельного ДТП Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

6 августа около 21:50 на 22-м километре дороги Порхов – Успенье водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом «Вольво».

В результате ДТП лесовоз перевернулся. Водитель автомобиля «ЗАЗ шанс» погиб на месте, водитель лесовоза – 34-летний петербуржец – не пострадал.