0
10:43
Ещё 5 241 человек заразился коронавирусом в России за сутки
10:31
Экономим время и деньги: Как подобрать квартиру и получить ипотеку в интернете
09:51
28-летний житель Дедовичей погиб при столкновении «ЗАЗ шанс» с лесовозом
08:29
Псково-Печерский монастырь вдохновил художницу из Москвы на создание картин
07:55
ФОТОФАКТ: В Великие Луки привезли кабинки для нового колеса обозрения
07:42
Детский фонд собирает средства для псковички Ани с синдромом Ундины
07:17
В Госдуме предложили отменить налог на отечественные автомобили
Еще новости
Общество

28-летний житель Дедовичей погиб при столкновении «ЗАЗ шанс» с лесовозом

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

28-летний житель Дедовичей, находившийся за рулем «ЗАЗ шанс», погиб при столкновении с лесовозом на трассе в Порховском районе. Подробности смертельного ДТП Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

6 августа около 21:50 на 22-м километре дороги Порхов – Успенье водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом «Вольво».

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП лесовоз перевернулся. Водитель автомобиля «ЗАЗ шанс» погиб на месте, водитель лесовоза – 34-летний петербуржец – не пострадал.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Ещё 5 241 человек заразился коронавирусом в России за сутки
07 августа 2020
Ещё 5 241 человек заразился коронавирусом в России за сутки
28-летний житель Дедовичей погиб при столкновении «ЗАЗ шанс» с лесовозом
07 августа 2020
28-летний житель Дедовичей погиб при столкновении «ЗАЗ шанс» с лесовозом
Псково-Печерский монастырь вдохновил художницу из Москвы на создание картин
07 августа 2020
Псково-Печерский монастырь вдохновил художницу из Москвы на создание картин
ФОТОФАКТ: В Великие Луки привезли кабинки для нового колеса обозрения
07 августа 2020
ФОТОФАКТ: В Великие Луки привезли кабинки для нового колеса обозрения
Детский фонд собирает средства для псковички Ани с синдромом Ундины
07 августа 2020
Детский фонд собирает средства для псковички Ани с синдромом Ундины
В Госдуме предложили отменить налог на отечественные автомобили
07 августа 2020
В Госдуме предложили отменить налог на отечественные автомобили
Музей-заповедник «Михайловское» приглашает псковичей на программу об Арине Родионовне
06 августа 2020
Музей-заповедник «Михайловское» приглашает псковичей на программу об Арине Родионовне
Великолучанка участвует в отборочном состязании полуфинала чемпионата «Молодые профессионалы»
06 августа 2020
Великолучанка участвует в отборочном состязании полуфинала чемпионата «Молодые профессионалы»

Идет загрузка...