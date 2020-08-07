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Общество

Учёные назвали смертельную опасность риса

Смертельную опасность риса назвали учёные. Рис может вызвать смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование в журнале Science of the Total Environment.

Ученые Манчестерского и Салфордского университетов проанализировали данные жителей Англии и Уэльса, оценив влияние регулярного употребления риса на их организм. 25 % любителей этого продукта, имеющих проблемы со здоровьем, подвержены более высокому риску смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отмечают специалисты, рис может накапливать в себе мышьяк, который затем попадает в человеческий организм. По их оценкам, длительное употребление этого элемента даже в небольших дозах опасно для сердца и сосудов и связано с тысячами преждевременных смертей каждый год.

В связи с этим специалисты советуют выбирать разные виды риса – басмати или шлифованный рис, а также употреблять другие крупы.

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