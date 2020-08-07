Турбазы Псковской области загружены почти на 100%

10:44, 07 августа 2020, ПАИ

В Псковской области загружены полностью турбазы. Об этом рассказала начальник отдела координации туристской деятельности комитета по туризму Елена Климова во время пресс-конференции, посвящённой ситуации на рынке туризма региона 7 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Показателей 2019 года мы не достигнем, потому что за время пандемии мы пропустили самые важные месяцы», - отметила Елена Климова.

Также спикер подчеркнула, что на турбазах региона остаётся высокая нагрузка.

«Даже в высоком ценовом сегменте пустых номеров не найти», - добавила Климова.