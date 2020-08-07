0
13:39
Депутат Псковской гордумы Галина Неваленная отмечает день рождения
13:10
Дуб из Тригорского борется за звание «Российское дерево года»
12:17
Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове
11:55
Делегация от Псковской области представит регион на молодёжном форуме «Ладога»
11:49
1216 жителей Пскова заболели коронавирусом
11:47
Около 3 тысяч человек в Псковской области излечились от коронавируса
11:46
3 908 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Еще новости
Общество

В рамках программы «Творческие люди» дети из псковской глубинки смогут посетить Псков и Печоры

Псков и Печоры смогут посетить дети из псковской глубинки в рамках программы «Творческие люди». Программа реализуется по национальному проекту «Культура» с 2014 года. Об этом рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова ао время пресс-конференции, посвящённой ситуации на рынке туризма региона, 7 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В этом году структуру программы изменили, в течение второй половины августа будут принимать в Пскове и Печорах детей из Псковской области», - рассказала Светлана Баранова, отметив, что для детей из псковской глубинки Псков, Изборск и Печоры такие же далёкие направления, как Лондон и Париж.

В рамках программы готовят посещения Псковского кремля, Печор, посещение театра и университета.

«В этом году 1 155 детей должны обслужить по этой программе, - рассказала Светлана Баранова. – Если всё будет благополучно, то приедут дети и из дальних регионов».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Депутат Псковской гордумы Галина Неваленная отмечает день рождения
07 августа 2020
Депутат Псковской гордумы Галина Неваленная отмечает день рождения
Дуб из Тригорского борется за звание «Российское дерево года»
07 августа 2020
Дуб из Тригорского борется за звание «Российское дерево года»
Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове
07 августа 2020
Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове
Делегация от Псковской области представит регион на молодёжном форуме «Ладога»
07 августа 2020
Делегация от Псковской области представит регион на молодёжном форуме «Ладога»
1216 жителей Пскова заболели коронавирусом
07 августа 2020
1216 жителей Пскова заболели коронавирусом
Около 3 тысяч человек в Псковской области излечились от коронавируса
07 августа 2020
Около 3 тысяч человек в Псковской области излечились от коронавируса
3 908 человек заразились коронавирусом в Псковской области
07 августа 2020
3 908 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Пьяный водитель врезался в ограждение на Октябрьской площади, пострадал пассажир
07 августа 2020
Пьяный водитель врезался в ограждение на Октябрьской площади, пострадал пассажир

Идет загрузка...