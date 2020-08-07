В рамках программы «Творческие люди» дети из псковской глубинки смогут посетить Псков и Печоры

11:02, 07 августа 2020, ПАИ

Псков и Печоры смогут посетить дети из псковской глубинки в рамках программы «Творческие люди». Программа реализуется по национальному проекту «Культура» с 2014 года. Об этом рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова ао время пресс-конференции, посвящённой ситуации на рынке туризма региона, 7 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В этом году структуру программы изменили, в течение второй половины августа будут принимать в Пскове и Печорах детей из Псковской области», - рассказала Светлана Баранова, отметив, что для детей из псковской глубинки Псков, Изборск и Печоры такие же далёкие направления, как Лондон и Париж.

В рамках программы готовят посещения Псковского кремля, Печор, посещение театра и университета.

«В этом году 1 155 детей должны обслужить по этой программе, - рассказала Светлана Баранова. – Если всё будет благополучно, то приедут дети и из дальних регионов».