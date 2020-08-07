Гелена Самохвалова: Кешбэк на путешествия по стране туротрасли не поможет

12:06, 07 августа 2020, ПАИ

«Данная «акция» [кешбэк. — ПАИ] — как палка о двух концах: красиво и привлекательно звучит, но если разбираться — отрасли она совершенно не поможет», — считает президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова, об этом она заявила на пресс-конференции 7 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Успейте купить там-то только то, что мы указали и на даты в ближайшие 7 дней» — это все-таки не мера поддержки. Возможно, это сделано больше как психологический толчок путешествовать внутри страны», — подчеркнула она.

Самохвалова также отметила, что без поддержки государства, в частности формирования тарифов на транспорт, не получится развивать внутренний туризм в стране: «То есть внутри турсферы они договорились, снизили цены, а билет на Сахалин стоит 27 тысяч рублей. РЖД держит высокие цены и не выходит на связь с турсектором, как и авиаторы».

Председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова отметила, что ей эта акция нравится, поскольку впервые правительство задумалась о продвижении туризма.

«Судя по тому ажиотажу, который у нас возник, это вызывает интерес у людей. Это неплохое стимулирование к переходу на карты МИР. К тому же, это стимулирование рынка к переходу к онлайн-продажам. Если среди предложений будет мелькать Псков, это будет на пользу нашему региону. Туристы приедут и расскажут своим друзьям. Посмотрим, что в итоге будет куплено и сколько туристов по кешбэку мы получим в регионе», - заявила Баранова.

Она добавила, что не многие предприятия включились «в эту агонию»: «Я так понимаю, что там организация процесса хромала, плюс много требований — нужны айтишники и всякое».