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Общество

Псковича в наркотическом опьянении задержали бойцы ОМОН

В Пскове сотрудники ОМОН задержали мужчину с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

В ходе совместных с сотрудниками УКОН регионального управления МВД России профилактических мероприятий на территории района Любятово  сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области задержали 41-летнего псковича с признаками наркотического опьянения.

В соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП  РФ, за употребление наркотических средств  мужчина будет  привлечен к административной ответственности, напомнили в ведомстве.

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