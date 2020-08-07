Псковича в наркотическом опьянении задержали бойцы ОМОН
В Пскове сотрудники ОМОН задержали мужчину с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.
В ходе совместных с сотрудниками УКОН регионального управления МВД России профилактических мероприятий на территории района Любятово сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области задержали 41-летнего псковича с признаками наркотического опьянения.
В соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП РФ, за употребление наркотических средств мужчина будет привлечен к административной ответственности, напомнили в ведомстве.