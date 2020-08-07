Пьяный водитель врезался в ограждение на Октябрьской площади, пострадал пассажир

11:31, 07 августа 2020, ПАИ

7 августа около 4:00 в Пскове на Октябрьской площади 34-летний водитель «Фольксваген Поло» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

В результате ДТП пострадал 34-летний пассажир — он госпитализирован с ушибами грудной клетки и раной затылка. Водитель — житель Брянской области, пассажир пскович. У обоих мужчин выявлены признаки алкогольного опьянения.

Кроме того, 6 августа около 19:30 у дома 4 на улице Чудской в Пскове водитель «Форд Фокус», 32-летний житель деревни Родина, не справился с управлением и врезался в стоящий прицеп с тягачом Вольво (водитель отсутствовал). Водителя иномарки госпитализировали с травмой лица, он был трезв. Видео с места ДТП можно посмотреть здесь>>>.