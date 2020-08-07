Псковский туризм восстановился быстро после снятия ограничений – Гелена Самохвалова

11:33, 07 августа 2020, ПАИ

После снятия ограничений псковский туризм восстановился быстро. Об этом рассказала президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова во время пресс-конференции, посвящённой ситуации на рынке туризма региона, 7 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Несмотря на все трудности, у нас город очень быстро заработал как туристический после снятия ограничений», - отметила Гелена Самохвалова.

Спикер отметила, что туроператоры работают с Псковской областью и регион востребован среди туристов.

«Водная артерия не работает на данный момент, серьёзная проблема», - добавила Самохвалова.

Председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова отметила, что есть желание развить водный транспорт в регионе.

«Не хватает также автобусов для перевозки групп», - подчеркнула Баранова.

Говоря о мерах продвижения региона, начальник отдела координации туристской деятельности комитета по туризму Елена Климова рассказала, что уже были запущены несколько мероприятий, настроена реклама, создано 9 узконаправленных видеороликов.

«Запустили новый турпортал, который ещё дополняется, но уже открыт, - отметила Елена Климова. – Единый календарь экскурсий, конструктор маршрутов, сделали также тур для фотографов».

Елена Климова отметила, что запланировано ещё много мероприятий, над которыми активно ведётся работа.