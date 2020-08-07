Цены на туры по Псковской области остались неизменными

11:38, 07 августа 2020, ПАИ

Неизменными остались цены на туры по Псковской области. Об этом рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова во время пресс-конференции, посвящённой ситуации на рынке туризма региона, 7 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Цены на туры по региону остались неизменными, - отметила Баранова. – Мы уже поставили цены в программе на 2021 год, будем принимать туристов по тем ценам, которые были в этом году».

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова отметила, что сильного повышения стоимости на проживание не было.

«В Сочи очень доступные цены на общепит, развлечения и экскурсии», - рассказала Самохвалова, отметив, что повышение цен незначительное.