Цены на туры по Псковской области остались неизменными
Неизменными остались цены на туры по Псковской области. Об этом рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова во время пресс-конференции, посвящённой ситуации на рынке туризма региона, 7 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Цены на туры по региону остались неизменными, - отметила Баранова. – Мы уже поставили цены в программе на 2021 год, будем принимать туристов по тем ценам, которые были в этом году».
Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова отметила, что сильного повышения стоимости на проживание не было.
«В Сочи очень доступные цены на общепит, развлечения и экскурсии», - рассказала Самохвалова, отметив, что повышение цен незначительное.