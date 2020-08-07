3 908 человек заразились коронавирусом в Псковской области
В Псковской области коронавирусом заразились 3 908 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.
За сутки количество заболевших увеличилось на 19. Общее число заражённых достигло 3 908, выздоровело 2 823, умерло 55.
Статистика по районам: Псков – 1216, Великие Луки – 783, Бежаницкий район – 52, Великолукский район – 182, Гдовский район – 81, Дедовичский район – 55, Дновский район – 105, Красногородский район – 36, Куньинский район –39, Локнянский район – 13, Невельский район – 135, Новоржевский район – 22, Новосокольнический район – 78, Опочецкий район – 42, Островский район – 276, Палкинский район – 49, Печорский район – 44, Плюсский район – 98, Порховский район – 144, Псковский район – 318, Пустошкинский район – 18, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 25, Стругокрасненский район – 44, Усвятский район – 20.