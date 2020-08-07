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Общество

Отходы из псковских садоводческих товариществ вывозятся в штатном режиме

 

Вывоз твердых коммунальных отходов из более 50 садоводческих товариществ, расположенных на территории Псковской области, производится в рамках договоров с региональным оператором. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

В зависимости от типа контейнера, установленного в конкретном садоводстве, используется необходимый тип автомобиля. Например, в автопарке ООО «Мехуборка Псков» есть грузовик Ford с тросовым краном-манипулятором, при помощи которого вывозятся контейнеры большого объема.

ТКО из садоводств вывозятся регулярно по установленным графикам либо по заявкам, поступающим от председателей СНТ, — в зависимости от условий, указанных в договоре.

Все садоводческие некоммерческие товарищества, как и другие юридические лица, обязаны заключить договор на вывоз ТКО с регоператором, напомнили в компании.

Вывоз ТКО из СНТ «Восток», СНТ «Озерное», СНТ «Весна-80», СНТ «Великорецкое» Псковского района.

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