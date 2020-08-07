Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове

12:17, 07 августа 2020, ПАИ

Двух человек спасли и еще пятерых эвакуировали при пожаре в квартире на улице Алтаева, 9, в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

7 августа в 5:00 начался пожар в двухкомнатной квартире. Выгорела комната площадью 20 квадратных метров, огонь повредил обои в коридоре.

Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы зарядного устройства телефона.

Сотрудники МЧС спасли двух человек, никто не пострадал.