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Общество

Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове

Фото: скриншот из видео Александры А.

Двух человек спасли и еще пятерых эвакуировали при пожаре в квартире на улице Алтаева, 9, в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

7 августа в 5:00 начался пожар в двухкомнатной квартире. Выгорела комната площадью 20 квадратных метров, огонь повредил обои в коридоре.

Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы зарядного устройства телефона.

Сотрудники МЧС спасли двух человек, никто не пострадал.

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