Более 105 тысяч цыплят ввезли в Россию через Псковскую область

12:29, 07 августа 2020, ПАИ

Через Псковскую область в Россию ввезли более 105 тысяч цыплят. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

С начала 2020 года на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в Псковской области в МАПП «Убылинка» должностными лицами управления Россельхознадзора осмотрены 105 670 племенных суточных цыплят, которые ввозились из Чехии в Московскую и Ярославскую области, Республику Адыгею и Татарстан индивидуальными предпринимателями/КФХ и предприятиями, осуществляющими содержание и разведение домашней птицы.

Транспортировка цыплят осуществляется без нарушений. После осуществления всех необходимых мероприятий товар направлен в адрес получателя.