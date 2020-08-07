0
13:39
Депутат Псковской гордумы Галина Неваленная отмечает день рождения
13:10
Дуб из Тригорского борется за звание «Российское дерево года»
12:17
Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове
11:55
Делегация от Псковской области представит регион на молодёжном форуме «Ладога»
11:49
1216 жителей Пскова заболели коронавирусом
11:47
Около 3 тысяч человек в Псковской области излечились от коронавируса
11:46
3 908 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Еще новости
Общество

Более 105 тысяч цыплят ввезли в Россию через Псковскую область

Через Псковскую область в Россию ввезли более 105 тысяч цыплят. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

С начала 2020 года на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в Псковской области в МАПП «Убылинка» должностными лицами управления Россельхознадзора осмотрены 105 670 племенных суточных цыплят, которые ввозились из Чехии в Московскую и Ярославскую области, Республику Адыгею и Татарстан индивидуальными предпринимателями/КФХ и предприятиями, осуществляющими содержание и разведение домашней птицы.

Транспортировка цыплят осуществляется без нарушений. После осуществления всех необходимых мероприятий товар направлен в адрес получателя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Депутат Псковской гордумы Галина Неваленная отмечает день рождения
07 августа 2020
Депутат Псковской гордумы Галина Неваленная отмечает день рождения
Дуб из Тригорского борется за звание «Российское дерево года»
07 августа 2020
Дуб из Тригорского борется за звание «Российское дерево года»
Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове
07 августа 2020
Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове
Делегация от Псковской области представит регион на молодёжном форуме «Ладога»
07 августа 2020
Делегация от Псковской области представит регион на молодёжном форуме «Ладога»
1216 жителей Пскова заболели коронавирусом
07 августа 2020
1216 жителей Пскова заболели коронавирусом
Около 3 тысяч человек в Псковской области излечились от коронавируса
07 августа 2020
Около 3 тысяч человек в Псковской области излечились от коронавируса
3 908 человек заразились коронавирусом в Псковской области
07 августа 2020
3 908 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Пьяный водитель врезался в ограждение на Октябрьской площади, пострадал пассажир
07 августа 2020
Пьяный водитель врезался в ограждение на Октябрьской площади, пострадал пассажир

Идет загрузка...