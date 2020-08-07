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Общество

Центр социального обслуживания в Великих Луках возобновляет работу

Фото: Андрей Степанов.

10 августа великолукский Центр социального обслуживания возобновляет прием граждан с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Приемные дни отдела семьи, материнства и детства – понедельник, среда (с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00), отдела опеки и попечительства – вторник, четверг (с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00). Приемные дни руководителя и остальных отделов – понедельник и среда.

Записаться на личный прием на удобное время можно по телефону 3-81-09.

Подать документы по всем видам услуг можно в МФЦ на улице Ставского.

Заявление на ежемесячную денежную выплату на ребенка с 3 до 7 лет можно подать на сайте «Госуслуги».

Во время приема необходимо соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, ношение масок, перчаток.

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