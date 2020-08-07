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Общество

Первыми от коронавируса будут прививаться медики и пожилые люди – Минздрав

Фото Андрея Степанова

В Минздраве сообщили, что первыми от коронавируса будут прививаться медицинские работники и пожилые люди. Массовая вакцинация населения может начаться с октября, пишет ТАСС.

«Прежде всего вакцину получат медицинские работники и пожилые люди, то есть более уязвимые слои населения», - заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев на открытии нового корпуса Республиканского онкологического диспансера в Уфе.

Кроме того, вакцина пройдёт регистрацию и её проверят на безопасность перед тем, как выпустить.

По данным на 7 августа, в России коронавирусом заражены 877 135 человек.

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