Депутат Псковской гордумы Галина Неваленная отмечает день рождения

13:39, 07 августа 2020, ПАИ

Сегодня, 7 августа, свой 59-й день рождения отмечает депутат Псковской городской Думы по округу № 13 Галина Неваленная. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава Пскова Елена Полонская и депутаты гордумы поздравляют коллегу с праздником и желают ей крепкого здоровья, оптимизма и жизнелюбия, успехов в депутатской и профессиональной деятельности.

Галина Неваленная родилась 7 августа 1961 года в поселке Зубова Поляна Зубово-Полянского района Мордовской АССР.

В 1978 году окончила среднюю школу с золотой медалью.

В 1985 году окончила Калининский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».

В 1985-1991 годах - врач акушер-гинеколог женской консультации №1 Псковского родильного дома.

В 1991-1993 годах проходила клиническую ординатуру по акушерству и гинекологии в Тверской государственной медицинской академии.

С 1993 по 2003 год - врач акушер-гинеколог женской консультации №1 Псковского перинатального центра.

В 2003-2009 годах - заместитель главного врача Псковского перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Администрации города Пскова.

С 2009 по 2015 год - главный врач ГБУЗ ПО «Псковская городская поликлиника №3».

С 2015 года по настоящее время - главный врач ГБУЗ ПО «Псковская городская поликлиника». Член Общественной палаты Псковской области составов 2015-2018 годов, 2018-2019 годов, заместитель председателя Общественной палаты Псковской области, председатель Комиссии по социальной политике, охране здоровья, поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Псковской области.

Сопредседатель Псковского регионального отделения Общероссийского Народного Фронта.

Сторонник партии «Единая Россия». Член Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России».

8 сентября 2019 года избрана депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу №13. Входит в состав Комитета ПГД по социальным вопросам, молодежной политике и туризму, а также в Комиссию по регламенту и депутатской этике.

Награждена почетным знаком «Отличник здравоохранения», грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, Почетной грамотой Администрации Псковской области, Администрации города Пскова.