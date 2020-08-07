0
16:04
Владимиру Путину доверяют 64,9% россиян
15:18
ВИДЕО: Как в Пскове полиция задерживала трёх нетрезвых дебоширов
14:54
Псковские археологи планируют исследовать культурный слой в Великих Луках
14:06
ВИДЕО: Псковский вей-парк – место активного отдыха в черте города
14:02
В Порхове два подростка подожгли стоящие в подъезде велосипеды
13:39
Депутат Псковской гордумы Галина Неваленная отмечает день рождения
13:10
Дуб из Тригорского борется за звание «Российское дерево года»
Еще новости
Общество

В Порхове два подростка подожгли стоящие в подъезде велосипеды

Фото: «Порховский вестник».

Два велосипеда, стоящие в подъезде дома на улице Псковской в Порхове, сгорели по вине 11-летних мальчиков. Об этом пишет «Порховский вестник».

О поджоге в полицию заявила местная жительница. В тот же день удалось выяснить, что сгорели велосипеды из-за двух 11-летних подростков. Мальчики рассказали, что пытались подсветить себе путь в подъезде найденной зажигалкой, а из-за неосторожности огонь попал на пластмассовые детали детского велосипеда. От него пламя перешло и на взрослый велосипед.

Фото: «Порховский вестник».

Велосипеды восстановлению не подлежат. Родители подростков понесут наказание в административном порядке.

В районном отделе полиции отмечают, что случаи возгорания в подъездах домов детских колясок, велосипедов, предметов обихода и досок объявлений этим летом не единичны. Правоохранители проводят проверку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Владимиру Путину доверяют 64,9% россиян
07 августа 2020
Владимиру Путину доверяют 64,9% россиян
ВИДЕО: Как в Пскове полиция задерживала трёх нетрезвых дебоширов
07 августа 2020
ВИДЕО: Как в Пскове полиция задерживала трёх нетрезвых дебоширов
Псковские археологи планируют исследовать культурный слой в Великих Луках
07 августа 2020
Псковские археологи планируют исследовать культурный слой в Великих Луках
ВИДЕО: Псковский вей-парк – место активного отдыха в черте города
07 августа 2020
ВИДЕО: Псковский вей-парк – место активного отдыха в черте города
В Порхове два подростка подожгли стоящие в подъезде велосипеды
07 августа 2020
В Порхове два подростка подожгли стоящие в подъезде велосипеды
Депутат Псковской гордумы Галина Неваленная отмечает день рождения
07 августа 2020
Депутат Псковской гордумы Галина Неваленная отмечает день рождения
Дуб из Тригорского борется за звание «Российское дерево года»
07 августа 2020
Дуб из Тригорского борется за звание «Российское дерево года»
Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове
07 августа 2020
Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове

Идет загрузка...