В Порхове два подростка подожгли стоящие в подъезде велосипеды

14:02, 07 августа 2020, ПАИ

Два велосипеда, стоящие в подъезде дома на улице Псковской в Порхове, сгорели по вине 11-летних мальчиков. Об этом пишет «Порховский вестник».

О поджоге в полицию заявила местная жительница. В тот же день удалось выяснить, что сгорели велосипеды из-за двух 11-летних подростков. Мальчики рассказали, что пытались подсветить себе путь в подъезде найденной зажигалкой, а из-за неосторожности огонь попал на пластмассовые детали детского велосипеда. От него пламя перешло и на взрослый велосипед.

Велосипеды восстановлению не подлежат. Родители подростков понесут наказание в административном порядке.

В районном отделе полиции отмечают, что случаи возгорания в подъездах домов детских колясок, велосипедов, предметов обихода и досок объявлений этим летом не единичны. Правоохранители проводят проверку.