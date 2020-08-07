ВИДЕО: Как в Пскове полиция задерживала трёх нетрезвых дебоширов

15:18, 07 августа 2020, ПАИ

В Пскове три молодых человека оказали сопротивление сотрудникам полиции после просьбы не купаться в необорудованном месте. Подробности задержания, видеозапись которого распространилась в соцсетях 6 августа, Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 6 августа сотрудники патрульно-постовой службы полиции сделали замечание трем парням, которые купались под мостом на набережной Великой вблизи университетского кампуса. Полицейские предложили псковичам продолжить купание на городском пляже, однако разгоряченные алкогольными напитками юноши начали оскорблять сотрудников.

Полицейские попросили бунтарей проследовать в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Сначала псковичи согласились, но по пути в участок решили все-таки попытаться избежать наказания, полицейским пришлось применить силу. «В соответствии со статьями 20-21 Федерального закона «О полиции» сотрудникам патрульно-постовой службы пришлось применить физическую силу и специальные средства в отношении нарушителей общественного порядка и доставить их в ближайший отдел полиции», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что фигуранты истории уже попадали в поле зрения правоохранительных органов: они неоднократно судимы за кражи, также сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело за кражу продуктов из магазина.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что парни были пьяны.

«Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются, материалы проверки переданы в СУ СК РФ по Псковской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ», - сообщили в управлении МВД.