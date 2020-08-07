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Общество

Псковские археологи планируют исследовать культурный слой в Великих Луках

7 августа в ходе пресс-конференции начальник отдела полевых исследований археологического центра Псковской области, член регионального отделения Российского исторического общества Александр Михайлов рассказал великолукским журналистам о том, что псковские археологи с нетерпением ждут встречи с культурным слоем Великих Лук. Об этом пишет портал Луки.ру.

Как отметил эксперт, Великие Луки в ходе Великой Отечественной войны очень сильно пострадали — здесь был сильно нарушен культурный слой.

«Мы это видим. Но, безусловно, учитывая большую площадь, у археологии Великих Лук есть большой потенциал», - сказал Александр Михайлов.

При реконструкции проспекта Ленина, которая запланирована на ближайшие годы, археологи надеются найти культурный слой.

По его словам, администрация Великих Лук при проектировании реконструкции обращалась к археологам, которые уже  обсчитывали примерную стоимость археологического исследования.

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