Стройку в Петровском парке в Великих Луках могут остановить археологи

15:01, 07 августа 2020, ПАИ

Археологи могут остановить строительные работы Петровского парка в Великих Луках. Об этом сообщил начальник отдела полевых исследований археологического центра Псковской области, член регионального отделения Российского исторического общества Александр Михайлов, пишут «Луки.ру».

Реконструкция парка культуры и отдыха проходила в рамках археологического наблюдения. Аналогичная ситуация разворачивается при строительстве Петровского парка.

«Мы разделили весь комплекс запланированных земляных работ по степени их потенциальной возможной угрозы, — рассказал он. — Конечно, самыми опасными с точки зрения земляных работ являются работы, когда устанавливается новый навес над Летней эстрадой. Это достаточно глубокий котлован большой площади. И, если окажется, что здесь будет обнаружен культурный слой, строительство остановится и начнут работать археологи. Это все прописано в договоре с администрацией города Великие Луки».

Вопрос обсуждался в рамках пресс-конференции в Краеведческом музее с участием представителей Государственного архива Псковской области, фонда «История Отечества», регионального отделения Российского исторического общества, а также археологического центра Псковской области.

Историки и археологи рассказали о важном историко-археологическом проекте — летней полевой археологической школе «Горожане-2020», которая проходит в Новосокольническом районе с 24 июля 2020 года.