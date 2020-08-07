За неуплату алиментов великолучанка отправится на исправительные работы

15:13, 07 августа 2020, ПАИ

В Великолукском районе жительницу деревни приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

По решению суда 26-летняя девушка должна выплачивать алименты на своего сына в размере ¼ части от всех видов заработка. Но материальной помощи на содержание несовершеннолетнего ребёнка она не оказывала, денежные средства на его содержание с установленной периодичностью и в установленном порядке не перечисляла. Задолженность по алиментам достигла 211 тысяч рублей.

Являясь трудоспособной, в Центр занятости населения должница не обращалась. И как было установлено, скрыла от судебных приставов наличие официального дохода.

Будучи привлеченной к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), должница продолжала уклоняться от уплаты алиментов. В связи с этим в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Дело было передано в суд.

По результатам рассмотрения дела в судебном порядке гражданке назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 5% ежемесячного заработка в доход государства.