Учёный рассказал о противопоказаниях для прививки от COVID-19

16:02, 07 августа 2020, ПАИ

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о противопоказаниях для прививки от коронавируса. Об этом пишет газета «Известия».

По его мнению, в момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать. «У него не должно быть температуры», - сказал Альтштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ученый заявил, что отказаться от вакцинации следует аллергикам и тем пациентам, которые знают, что такие прививки вызывают у них осложнения — об этом нужно обязательно сообщить врачам.

При этом вирусолог подчеркнул, что других противопоказаний даже для пожилых людей нет.