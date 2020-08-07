0
16:04
Владимиру Путину доверяют 64,9% россиян
15:18
ВИДЕО: Как в Пскове полиция задерживала трёх нетрезвых дебоширов
14:54
Псковские археологи планируют исследовать культурный слой в Великих Луках
14:06
ВИДЕО: Псковский вей-парк – место активного отдыха в черте города
14:02
В Порхове два подростка подожгли стоящие в подъезде велосипеды
13:39
Депутат Псковской гордумы Галина Неваленная отмечает день рождения
13:10
Дуб из Тригорского борется за звание «Российское дерево года»
Еще новости
Общество

Учёный рассказал о противопоказаниях для прививки от COVID-19

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о противопоказаниях для прививки от коронавируса. Об этом пишет газета «Известия». 

По его мнению, в момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать. «У него не должно быть температуры», - сказал Альтштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ученый заявил, что отказаться от вакцинации следует аллергикам и тем пациентам, которые знают, что такие прививки вызывают у них осложнения — об этом нужно обязательно сообщить врачам.

При этом вирусолог подчеркнул, что других противопоказаний даже для пожилых людей нет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Владимиру Путину доверяют 64,9% россиян
07 августа 2020
Владимиру Путину доверяют 64,9% россиян
ВИДЕО: Как в Пскове полиция задерживала трёх нетрезвых дебоширов
07 августа 2020
ВИДЕО: Как в Пскове полиция задерживала трёх нетрезвых дебоширов
Псковские археологи планируют исследовать культурный слой в Великих Луках
07 августа 2020
Псковские археологи планируют исследовать культурный слой в Великих Луках
ВИДЕО: Псковский вей-парк – место активного отдыха в черте города
07 августа 2020
ВИДЕО: Псковский вей-парк – место активного отдыха в черте города
В Порхове два подростка подожгли стоящие в подъезде велосипеды
07 августа 2020
В Порхове два подростка подожгли стоящие в подъезде велосипеды
Депутат Псковской гордумы Галина Неваленная отмечает день рождения
07 августа 2020
Депутат Псковской гордумы Галина Неваленная отмечает день рождения
Дуб из Тригорского борется за звание «Российское дерево года»
07 августа 2020
Дуб из Тригорского борется за звание «Российское дерево года»
Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове
07 августа 2020
Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове

Идет загрузка...