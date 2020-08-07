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За две недели Псковский кремль посетили более 30 тысяч человек
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Общество

За две недели Псковский кремль посетили более 30 тысяч человек

Фото ПАИ

Более 30 тысяч человек посетили Псковский кремль за последние две недели. Об этом рассказала научный сотрудник Псковского музея-заповедника Марина Николаева в интервью газете «АиФ-Псков».

«Туристы просто атакуют Псков, - отметила Марина Николаева. – Если бы мы не открыли крепость, туристы бы брали её штурмом - настолько люди соскучились по поездкам».

За последние две недели Кремль посетили более 30 тысяч туристов. Причём это не только гости из Санкт-Петербурга и Москвы, но также и из Волгограда, Твери и других городов России.

«2020 год для музея знаковый: введены новые объекты - Двор Постникова и башни, - напоминает Марина Николаева. - Интерес колоссальный, люди в восторге. Мы запустили Варлаамовскую башню и для индивидуальных туристов. За месяц ее посетили около 2 000 человек».

Кроме того, увеличился спрос на съёмки на музейных объектах со стороны федеральных телеканалов.

«В Пскове сейчас только начинается разгар туристического сезона – 2020», - добавила Марина Николаева.

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