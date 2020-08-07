За две недели Псковский кремль посетили более 30 тысяч человек

16:41, 07 августа 2020, ПАИ

Более 30 тысяч человек посетили Псковский кремль за последние две недели. Об этом рассказала научный сотрудник Псковского музея-заповедника Марина Николаева в интервью газете «АиФ-Псков».

«Туристы просто атакуют Псков, - отметила Марина Николаева. – Если бы мы не открыли крепость, туристы бы брали её штурмом - настолько люди соскучились по поездкам».

За последние две недели Кремль посетили более 30 тысяч туристов. Причём это не только гости из Санкт-Петербурга и Москвы, но также и из Волгограда, Твери и других городов России.

«2020 год для музея знаковый: введены новые объекты - Двор Постникова и башни, - напоминает Марина Николаева. - Интерес колоссальный, люди в восторге. Мы запустили Варлаамовскую башню и для индивидуальных туристов. За месяц ее посетили около 2 000 человек».

Кроме того, увеличился спрос на съёмки на музейных объектах со стороны федеральных телеканалов.

«В Пскове сейчас только начинается разгар туристического сезона – 2020», - добавила Марина Николаева.